Rosjanie znowu robią problemy polskim kierowcom

reklama

fot. wikipedia reklama

W Sankt Petersburgu rozpocznie się dziś dwudniowe posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Rozmowy mają dotyczyć m.in. nieprzestrzegania przez Rosję kwietniowych ustaleń dotyczących międzynarodowego transportu drogowego. O sprawie informuje portal "Radia Maryja".

Obecnie wciąż brakuje jasnej instrukcji z Moskwy dotyczącej dokumentów, jakie posiadać muszą polscy kierowcy ciężarówek. W praktyce oznacza to, że są oni traktowani czysto uznaniowo przez rosyjskich urzędników, co prowadzi do wielu nadużyć.

Jak mówił w rozmowie z "Radiem Maryja" wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, problemów jest tak naprawdę o wiele więcej.

"Jest bardzo wiele problemów dotyczących chociażby tranzytu polskich towarów, m.in. do Kazachstanu. Rosjanie też tworzą problemy. Chodzi o przejście między Białorusią a Rosją – Krasna Gorka, przez którą Rosjanie przepuszczają polskie ciężarówki" - powiedział Szmit, dodając, że Polska mogłaby wycofać się być może ze zwiększonego limitu paliwa, jakie mogą wwozić Rosjanie.

Rozmowy z Rosjanami zaczynają się dziś popołudniu i potrwają do dnia jutrzejszego.

ol/radiomaryja.pl

28.09.2016, 13:00