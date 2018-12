Rosjanie są truci w imię propagandy! Połowa produktów podrobiona

Ocena się, że ponad 50 procent masła trafiającego do sklepów jest fałszowane. Oprócz masła podrabia się także śmietanę, ser, twaróg, mleko zagęszczone, lody, a także kiełbasy, wyroby mięsne, z ryb, oraz słodycze.

Regułą jest podmienianie tłuszczów zwierzęcych roślinnymi i dolewanie wody do mleka.

W okolicach Nowego Roku aktywizują się fałszerze produktów delikatesowych. Zamiast ikry łososia do puszek trafia ikra pstrąga.

Tymczasem państwo wydaje się nie zwracać większej uwagi na to zjawisko. Aby zminimalizować działanie sankcji pozwala się na wiele. Organy sanitarne zobowiązane są uzgadniać z prokuraturą kontrole dużych zakładów produkcyjnych i na 24 godziny przed swoją wizytą powiadomić zainteresowanych. Od kilku zaś lat obowiązuje moratorium na monitoring małych zakładów wytwórczych. Tak więc w Rosji, bez obaw, można dodawać do jedzenia co się chce.