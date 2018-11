Rosjanie przejrzeli na oczy? 61 proc. uważa, że Putin jest winny problemom

– Putin nie był za to odpowiedzialny. Był przede wszystkim odpowiedzialny za politykę zagraniczną, za prestiż Rosji na arenie międzynarodowej, za przywrócenie statusu supermocarstwa. Dlatego żadna krytyka do niego nie przylegała – skomentował BBC wynik sondażu Gudkow.

– Reforma emerytalna stała się impulsem i katalizatorem wszystkiego, co się dzieje. Z punktu widzenia społeczeństwa, doszło do naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej: władze postrzegają emerytury jako rekompensatę za utratę zdolności do pracy, a ludność postrzega je jako swoje pieniądze zgromadzone na starość i odebrane przez państwo, mówi Gudkow.

Na początku października Centrum Lewady opublikowało wyniki sondażu, który wskazuje, że wiarygodność Władimira Putina wróciła do poziomu z 2013 roku. W porównaniu do 2017 roku poziom zaufania do prezydenta spadł o 17 punktów procentowych – do 58%, powracając na poziom „sprzed Krymu”.