Rosjanie obrażeni na Tuska ''atak rusofobii''

robaczek 12.7.19 10:44

swiat powariował!!!



TUSK PRZECIW ROSJI



PIS WSPERA ROSJE W Radzie Europy.





miśki!!!! coś nie pykło chyba!! ;] sie narracja sypie. wiem ze dla was logika nie ma znaczenia, ale jednak trochew przypał co?



;]



czy jednak to też pociesznie ŁYKAMY? dajcie please znac bo sie pogubilem kogo to my w końcu lubimy kogo nie kto sojusznik kto wróg