Rosjanie mówią nie autokefalii Ukraińskiej Cerkwi

Tak zdecydował synod rosyjskiej Cerkwi. To efekt dążenia przez Patriarchat Konstantynopola do udzielenia autokefalii Cerkwi ukraińskiej. Patriarchat Moskwy i Wszechrusi stoi na stanowisku, że ukraińskie prawosławie jest częścią rosyjskiego (Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego), a Ukraińska Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego, która oddzieliła się na początku lat 90., to uzurpatorzy.