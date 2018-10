Rosjanie mają dość Putina. RAPORT

W rosyjskim społeczeństwie rośnie potencjał do protestu, mówią autorzy raportu „Znaki zmieniających się nastrojów społecznych i ich możliwe konsekwencje”, który został opublikowany 11 października przez Rosyjski Komitet Inicjatyw Obywatelskich.

Wśród oznak fundamentalnych zmian w opinii społecznej obserwatorzy zwracają uwagę na psychologiczną gotowość Rosjan do przemian, wypieranie nadziei na silną władzę przez żądanie sprawiedliwości, a także osłabienie nadziei na pomoc państwa i dążenie do polegania przede wszystkim na własnej sile.

Ujawnione zmiany w nastrojach publicznych świadczą o „opóźnionej kontynuacji poprzedniej fali negatywnych nastrojów, która została nagle przerwana na początku 2014 r. w wyniku przekierowania uwagi na Krym i ostre problemy międzynarodowe” – wskazują autorzy, dochodząc do wniosku, że nastąpił przełom w ustalonych tendencjach nastrojów społecznych. Autorzy zwracają uwagę, że badanie przeprowadzono na ponad miesiąc wcześniej przed ogłoszeniem o podwyższeniu wieku emerytalnego, którę doprowadziło do znacznego spadku rankingu instytucji rządowych i do gwałtownego wzrostu niezadowolenia społecznego i potencjału do protestu.

„Nasze badanie wykazało populację rosyjską w chwili, gdy ukryte zmiany w świadomości społecznej osiągnęły pewien rodzaj masy krytycznej. Najwyraźniej byli już bliscy przejścia do nieukrywanych form protestu i otwartego wyrażenia niezadowolenia w przestrzeni publicznej” – podkreślają autorzy raportu. Jak informowaliśmy wcześniej, Putin traci poparcie Rosjan.

Według sondażu przeprowadzonego przez Fundację „Opinia publiczna” we wrześniu b.r., ranking Putina wynosi 45 procent, a w styczniowym badaniu poparcie dla prezydenta Rosji wyraziło 67 procent obywateli. Przyczyną gorzkiego rozczarowania są: reforma emerytalna oraz ciągle trwający i pogłębiający się upadek gospodarczy, który jest wynikiem niezdrowych ambicji i militarnych awantur Putina w Syrii i na Ukrainie. Coraz więcej ludzi w Rosji zaczyna zdawać sobie sprawę, że fatalna polityka Putina wiedzie Rosję ku przepaści.

mod/Jagiellonia.org