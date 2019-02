Rosjanie grozili Kulczykowi? Są nowe nagrania

,,Nagle się okazuje słuchaj, zaczynają wysyłać anonimy, chodzą do ludzi typu Kwaśniewski, 24 takie osoby, różne, o różnych wpływach no wiesz. Ja nie jestem w stanie stwierdzić gdzie to wszystko doszło. Z pogróżkami, „jesteśmy za tobą”, „cię sfotografujemy z twoją asystentką”, tam tego… Wiesz, wszystko takie i to dziwnym zbiegiem okoliczności coraz większe kręgi zatacza i to w momencie, jak się dzieje coś wielkiego. Ci sami ludzi, którzy gdzieś tam byli przy mnie w tamtej aferze [Orlenu]'' - mówił Kulczyk.