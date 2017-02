Rosjanie będą ćwiczyć... szturm na Reichstag

reklama

Jak poinformował rosyjski minister obrony, Siergiej Szojgu, kierowany przez niego resort buduje pod Moskwą makietę niemieckiego Reichstagu.

Szojgu, relacjonując w środę w parlamencie działalność ministerstwa obrony, wyjaśnił, że na makiecie ma ćwiczyć młodzież z organizacji Junarmia:

"W parku „Patriota” budujemy Reichstag - nie w całości, lecz po to, by członkowie naszej Junarmii mogli szturmować nie byle co, tylko konkretne miejsce".

Junarmia jest organizacją patriotyczną dla dzieci i młodzieży, wcześniej funkcjonująca pod nazwą "Ruch Młodych Patriotów".

Szef rosyjskiego ministerstwa obrony poinformował również, że resort zbuduje w parku "Patriota" także osadę partyzancką "w pełnej skali". Obecnie kończy się budowa linii frontu z okopami i schronami.

ajk/wPolityce.pl, Fronda.pl





