Rosja została drugim największym producentem broni na świecie

Według SIPRI rosyjskie przedsiębiorstwa sprzedały w 2017 roku broń za 37,7 mld dolarów, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To kolejny znaczący wzrost – tendencja taka utrzymuje się od 2011 roku. Coraz lepsze wyniki to efekt konsolidacji rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego trwającej od ponad dekady oraz aktywność na rynkach zagranicznych, związana z polityczną ofensywą Rosji i poszukiwaniem nowych sojuszników i partnerów. Politycznym i gospodarczym porozumieniem na ogół towarzyszą kontrakty zbrojeniowe. Broń jest bowiem tym towarem, który jest dla partnerów Moskwy najbardziej atrakcyjny, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości. Trzecim elementem sprzyjającym wzrostowi rosyjskiej zbrojeniówki są duże zamówienia rodzimej armii, co wynika z procesu jej modernizacji. Co ważne, po raz pierwszy rosyjskie przedsiębiorstwo – państwowy koncern Ałmaz-Antej, produkujący m.in. nowoczesne systemy obrony powietrznej – znalazło się w pierwszej dziesiątce światowych firm zbrojeniowych. Ałmaz-Antej w 2017 roku sprzedał broń za 8,6 mld dolarów (wzrost o 17 proc.). Obok Ałmaz-Antej jeszcze trzy koncerny rosyjskie zanotowały wzrost sprzedaży broni większy niż 15 proc. To Zjednoczona Korporacja Produkcji Silników (United Engine Corporation) z 25 proc., Wysokoprecyzyjne Systemy ( High Precision Systems) z 22 proc. oraz Korporacja Taktycznego Rakietowego Uzbrojenia ( Tactical Missiles Corporation) z 19 proc.

W 2017 roku światowa produkcja broni wzrosła po raz trzeci z rzędu. Sprzedaż 100 największych na świecie przedsiębiorstw zbrojeniowych osiągnęła 398,2 mld dolarów (wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z 2016 rokiem). Nadal dominują Amerykanie – na firmy z USA przypada aż 57 proc. światowej sprzedaży broni. Na firmy rosyjski – 9,5 proc. Rosja zepchnęła Brytyjczyków z drugiej pozycji, którą zajmowali od 2002 roku. Stany Zjednoczone w setce największych zbrojeniowych przedsiębiorstw posiadają 42 podmioty, zaś Rosja tylko 10.

Warsaw Institute