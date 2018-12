Rosja znów będzie straszyć ,,Buławami''. Są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych

Rosja zapowiedziała, że do 2020 roku to okręty klasy „Borej” mają stanowić podstawę rosyjskich sił strategicznych na morzu. Jednym z nich jest właśnie „Kniaź Władimir”. Okręty tego typu uzbrojone są w aż 16 rakiet Buława, które są zdolne do przenoszenia do 10 samonaprowadzających się na cel głowic nuklearnych na odległość nawet ponad 8 tys. km.