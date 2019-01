Uwaga! Rosja zajmie Białoruś, a później uderzy na Ukrainę

Ukraiński analityk wojskowy Konstantyn Maszowiec uważa, że kluczem Moskwy do Ukrainy, jak również do całego regionu jest Białoruś. Zdaniem eksperta i koordynatora grupy „Sprzeciw Informacyjny”, to dlatego Rosja tak ostro zaktywizowała się w ostatnim roku na kierunku białoruskim.

„Rosyjski Sztab Generalny dość dobrze wykombinował, że kluczem do Ukrainy, podobnie jak całego regionu, jest Białoruś: jej zajęcie, Anschluss czy jakkolwiek to nazwiecie, doprowadzi Ukrainę pod względem militarnym w ślepy zaułek. Nawet mgliste nadzieje na mniej lub bardziej trwale zorganizowany opór, będzie bezużyteczny” – napisał ekspert wojskowy.

Maszowiec zauważył, że Białorusini nie będą walczyć z Ukraińcami. Chociaż dla prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina byłaby to najbardziej optymalna opcja: „Tak zwani sojusznicy w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ, itp.). Znowu, wyglądałoby to formalnie jak „międzynarodowe wsparcie polityki Kremla”, ale Kreml jasno zrozumiał – na to nie ma co liczy”ć.