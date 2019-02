Rosja zaatakuje statki na Bałtyku ''w obronie'' Nord Stream 2

Wyobraźmy sobie, że dopuściliśmy do zbudowania Nord Stream 2, co dla nas jest niewyobrażalne, ale wyobraźmy sobie, że w 2021 roku Putin podejmuje decyzję o „chronieniu” Nord Stream 2 przed krajami bałtyckimi i atakuje litewskie, łotewskie czy estońskie statki, tłumacząc to tak samo jak tłumaczono atak na ukraińskie okręty – mówił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko na spotkaniu w siedzibie World Affairs Council of Philadelphia.