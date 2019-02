Rosja wzmocniła lotnictwo w Obwodzie Królewieckim

To nie jedyna istotna zmiana w lokalnym układzie sił. Stany Zjednoczone zawiesiły przestrzeganie traktatu INF o rozmieszczaniu rakiet pośredniego zasięgu, na co Rosja odpowiedziała tym samym. Putin obarczył Waszyngton odpowiedzialnością za zawieszenie układu o likwidacji rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Jednak, zdaniem amerykańskich ekspertów i specjalistów z krajów NATO, to Moskwa od wielu lat łamie zapisy traktatu, budując zakazane rakiety. Traktat INF zakazuje budowy rakiet o zasięgu od pięciuset do pięciu i pół tysiąca kilometrów.