Rosja wspiera homoterror marksistów w Polsce

Cipak 9.4.19 12:43

No tak, to oczywiste - zakaz prześladowania obdarzonych mniejszościową orientacją seksualną - to homoterror!!! to prześladowanie chrześcijan. Taki przekaz jest możliwy w dwóch przypadkach. Pierwszy - gdy samemu jest się człowiekiem niezwykle podłym!!! Drugi, gdy ma się 100% przekonanie, że przemawia się do do nie mniej podłego elektoratu i uzyska się jego poklask.