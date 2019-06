Rosja w Radzie Europy - początek końca sankcji wobec Moskwy? Michał Jach dla Frondy

Michał Jach, poseł, przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej: Niewątpliwie Putin od czasu agresji na Ukrainę, od momentu ogłoszenia sankcji (które wbrew temu co mówi Rosja są jednak dotkliwe) próbuje za wszelką cenę rozbić jedność państw europejskich, świata w ocenie tej agresji oraz w kwestii podtrzymania sankcji. W moim przekonaniu Putin stosuje daleko patrzącą w przyszłość politykę stosowaną za czasów carskich. Jest to konsekwentna, cierpliwa polityka, której cele osiąga się nawet w przyszłym pokoleniu. Niewątpliwie największym pragnieniem prezydenta Rosji jest - co najmniej - odbudowa imperium sowieckiego. Wszystkie jego działania nakierowane są na podział Unii Europejskiej, stąd próbuje on rozgrywać nawet stosunkowo mniej ważne państwa między sobą, tak by móc wpływać na politykę Unii. Patrząc w tym kontekście na to co się wydarzyło jasno trzeba powiedzieć, że Putin odniósł duży sukces, a państwa europejskie „uchyliły furtkę” na ograniczenie, a w ostateczności na odejście od sankcji na Rosję w związku z jej atakiem na Ukrainę.