Rosja w Radzie Europy? Hipokryzja krajów UE

– To jest bardzo zła informacja. Też pokazuje pewną hipokryzję przedstawicieli niektórych krajów europejskich, które mówią o standardach demokratycznych, które mówią, że należy dbać o suwerenność krajów – mówił Piotr Müller w programie „Gość Wiadomości” TVP Info, odnosząc się do powrotu Rosji do Rady Europy.