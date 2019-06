Rosja w Radzie Europy. Antoni Macierewicz: Niemcy dążą do układu z Moskwą

Marcin 29.6.19 16:53

Niech Fronda napisze co się dzieje na linii hameryka-Turcja... jakie cuda odnosnie F-35, a zakupionymi S400, od potencjalnych wrogów ;)

Turcja najwiekszy Natowski sojusznik, ma problem z swoim "przyjacielem" jankesem, bo tamten stroi fochy co do polityki Tureckiej, wzgledem swojej własnej armii, i jej uzbrojenia... Hameryka nie ma hamulców co by zaglądac w majtki swoim partnerom... tak tez będzie z Polską, jak tylko podskoczy, mając inne zdanie, jankes pokaże swoja prawdziwą twarz

Ale Polska nie podskoczy... bycie kundlem, ma we krwi ;P

...smutne , prawdziwe...