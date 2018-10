Rosja w odwrocie. Polska podpisała umowę o gazie z USA

Z kolei ambasador USA Georgette Mosbacher podkreślała niezwykłą szybkość zawarcia umowy. ,,To jest niezwykłe, że takie ważne porozumienie zostało zawarte tak szybko. Nigdy by się tak nie stało bez rządu, który ma wizję'' - powiedziała.

Premier Morawiecki mówił tymczasem o jeszcze szerszym planie PGNiG. ,,Umowy na dostawy gazu z zewnątrz, na eksplorację, na wydobycie naszego, krajowego gazu, połączone z rozszerzeniem sieci gazowej, to jest ten wielki program PGNiG-e, do którego przystąpiła niedawno w Halinowie. Będzie on dotyczył wszystkich 16 województw i 374 gmin. Ten wielki program doprowadzi do poszerzenia możliwości dystrybucji gazu do większości gmin, które jeszcze dzisiaj nie są zgazyfikowane w najbliższych pięciu, dziesięciu latach'' - mówił.