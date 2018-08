Rosja ukrywa swoje aktywa w rajach podatkowych

Eksperci Rady Stosunków Międzynarodowych zaprzeczyli jakoby Rosja sprzedała 84% posiadanych przez siebie obligacji skarbowych rządu amerykańskiego.

„Wbrew temu co ogłosił amerykański Departament Skarbu sprzedaliśmy jedynie 45% z naszego portfela tych papierów” – napisano w wydanym oświadczeniu.

W maju strona amerykańska opublikowała listę 33 państw, które posiadają największy wolumen amerykańskich obligacji, czyli ponad 30 miliardów dolarów. Tym razem nie znalazła się na niej Rosja.

Tymczasem według danych Rady Stosunków Międzynarodowych w rajach podatkowych w Belgii przechowywane są obligacje o wartości 25 miliardów dolarów, a na Kajmanach 20 miliardów.

Jeśli doliczyć do tego papiery zdeponowane w USA, to łączna kwota amerykańskiego długu będącego w posiadaniu Rosji wynosi 47,5 miliarda dolarów, co plasuje ją na 22 miejscu wśród państw wierzycieli USA.

Adam Bukowski

dam/kresy24.pl