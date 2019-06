Rosja się przestraszyła i... grozi Polsce!

"Sytuacja zmierza w kierunku powtórzenia kryzysu karaibskiego. Jeśli wydaje im się, że takimi sposobami spróbują Rosję zastraszyć, to im się to nie uda"-przekonywał rosyjski polityk. Zapewnił, że Moskwa podejmie "działania w odpowiedzi" i dysponuje "wystarczająco szerokim arsenałem środków, które może zastosować".

Wczoraj oficjalnie poinformowano, że Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją obecność wojskową w Polsce, wynoszącą ok. 4500 rotujących się członków personelu wojskowego, o ok. 1000 dodatkowych żołnierzy.

"Słychać już pohukiwania deputowanych do Dumy Rosyjskiej, że to jest nieodpowiedzialne. Putin dał do zrozumienia, że stosunki amerykańsko-rosyjskie są coraz gorsze. Rosyjscy deputowani straszą, że Polska może stać się poligonem doświadczalnym dla ich wojska"-powiedział w Telewizji Republika.

"Niektórzy już szukają dziury w całym. To są brednie, to jest propaganda rosyjska. (...) Ameryka może mieć interes w tym, że kupujemy od nich sprzęt. Warto zdawać sobie sprawę z kontekstu. Polska nie jest światowym graczem. USA jest mocarstwem. To że chcą oni z nami rozmawiać to jest wielka sprawa. To niezwykle ważna brama do bezpieczeństwa w Europie"-ocenił prezes Fundacji "Łączka".