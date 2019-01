Rosja rozpycha się na Bałkanach i w Afryce

Przed wizytą Serbią wstrząsały wielotysięczne demonstracje przeciwko obecnym serbskim władzom oraz pojawiły się informacje, że udaremniono planowany zamach islamistów na Putina. To jednak w żaden sposób nie wpłynęło na atmosferę wizyty prezydenta Rosji w Serbii, choć po jego odjeździe zapowiadane są kolejne demonstracje przeciwko rządom nacjonalistycznej Serbskiej Partii Postępowej i jej koalicjantom.

Przeciwnicy rządu i prezydenta od kilkunastu dni co kilka dni wychodzą na ulice w proteście przeciwko naruszaniu wolności mediów, pobiciu opozycyjnego działacza w mieście Kruszevac, zawłaszczaniu instytucji państwa przez obóz rządzący oraz domagają się pełnego wyjaśnienia sprawy zabitego rok temu w północnym Kosowie opozycyjnego polityka Olivera Ivanovicia. W tej części Kosowa Serbowie mają dużą autonomię. Kosowska policja aresztowała kilku podejrzanych, ale do Serbii zbiegł biznesmen i wiceprzewodniczący dominującej w Kosowskiej Mitrovicy Serbskiej Listy podejrzewany o to, ze jest zamieszany w zabójstwo. Prezydent Serbii publicznie zaświadcza, że jest przekonany o jego niewinności.