Rosja popiera w Polsce małżeństwa gejów

By osłabić wrogie państwo, nie trzeba na nie napadać militarnie, co wiąże się z własnymi kosztami broni i śmiercią własnych żołnierzy (losem żołnierzy i cywilów kraju napadniętego agresor się nie interesuje). Wystarczy konsekwentnie wspierać destrukcje życia społecznego i wszelkie patologie w kraju znanym za wrogi. Rosja taką taktykę stosowała w zaborze rosyjskim, a sowieci w USA i Europie Zachodniej wspierając narkomanie, swobodę obyczajową, a nawet new age.