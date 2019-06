Rosja: Polak skazany na 14 lat kolonii karnej!

Olej 25.6.19 12:46

No nareszcie !



Jakiś sygnał, o ile prawdziwy, działania polskiego wywiadu.



Co do nieszczęśnika jeżeli w istocie działał wedle stawianych mu zarzutów, z pewnością zostanie wymieniony na jakiegoś sowieckiego agenta skazanego w Polsce.

Polski wywiad jak najbardziej powinien się starać aby przechwycić dane techniczne sowieckiej broni.