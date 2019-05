Rosja nie jest supermocarstwem. Oto fakty

Pokręć 2.5.19 12:01

Bo dresiarz, nawet jak nie ma możliwości, żeby zająć komuś dom, zawsze może powybijać w nim szyby, doprowadzić go do ruiny i cieszyć się, że ten obok niego nie ma lepiej. Putin ma mentalność dresiarza, co z tego, że nie przejmie władzy, jak podpali wszystkie samochody na ulicach, powybija szyby i zamorduje połowę ludności. I wszystko po to, żeby mu w sypialni znowu szło gładko, skoro wymiana żony na nowszy model nie pomogła.

Rosji nie zrozumiesz, czy będąc prorosyjskim, czy antyrosyjskim, oni żyją wciąż kłamstwem i legendą. Oraz marzeniami o potędze polegającej na tym, że w obskurnym barze z brudnymi kuflami i myszami pływającymi w beczce z piwem mogą dać każdemu po zębach. Jak chcesz mieć porządek na podwórzu, ładne obejście, mieć czysto i schludnie i jeździć po porządnej drodze, to musisz pracować i nie kraść a nie kombinować, jakby tu komu dać po ryju i obsikać terytorium. Jak będziesz tak potężny, jak Ameryka, czy Chiny, to terytorium samo się będzie znaczyło.