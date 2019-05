Rosja na Morzu Żółtym. Moskwa prowokuje Koreę Południową

Dwa służące do rozpoznania i zwalczania okrętów podwodnych samoloty Tu-142 wleciały bez uprzedzenia w strefę identyfikacji obrony powietrznej Korei Płd. W odpowiedzi poderwano południowokoreańskie myśliwce – podała 8 maja agencja Yonhap, powołując się na źródło wojskowe w Seulu. Rosjanie nadlecieli od południa, w rejonie wyspy Czedżu. Wkraczały w strefę czterokrotnie i przebywały w niej łącznie przez ponad 1,5 godz. W odpowiedzi Koreańczycy poderwali myśliwce. Do incydentu doszło w pierwszych dniach maja, nie wiadomo kiedy dokładnie. Wszystko wskazuje na to, że miał on związek z prowadzonymi w tym czasie rosyjsko-chińskimi ćwiczeniami wojskowymi na tym akwenie.