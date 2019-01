Rosja na liście państw, które prześladują chrześcijan

Przypomnijmy, eksperci z think-tanku Stratfor, prywatnej agencji wywiadu, nazywanej „cieniem CIA” zbadali dynamikę zmian w populacji Federacji Rosyjskiej. Według ich wniosków, znaczące zmiany zachodzą w strukturze ludności w Rosji: etnicznych Rosjan staje się coraz mniej, ale rośnie liczba muzułmanów. To, jak zauważono, prowadzi do zwiększenia napięcia społecznego. Moskwa jest obecnie w obliczu zmian demograficznych, mówią eksperci, i jest to wyzwanie dla władz i społeczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jak informowaliśmy wcześniej, w Moskwie muzułmańskie święto Kurban-Bajram świętowało 200 tyś ludzi. Podobne obchody z udziałem dziesiątek tysięcy wiernych miały miejsce także w Sankt Petersburgu.

– taki słowami zwrócił się do muzułmanów rosyjskich prezydent Władimir Putin. W tym dniu, w niektórych szkołach w pobliżu meczetów, by nie kolidowało to z obchodami, przesunięto rozpoczęcie roku szkolnego na późniejsze godziny. Ale i tak w śródmieściu Moskwy doszło do paraliżu komunikacyjnego. Świętowali też oczywiście muzułmanie z innych regionów Rosji.