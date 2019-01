Rosja może zestrzelić samoloty innych państw

W pierwszym z nich, zlikwidowany został dotychczasowy zakaz strzelania do samolotów cywilnych z pasażerami. Zresztą, jeśli nawet ich nie było, to obrona powietrzna Rosji mogła do tej pory użyć broni tylko wobec porwanej maszyny. Jeżeli omawiany dekret wejdzie w życie, wspomnianych obostrzeń już nie będzie. Zgodnie bowiem z nowymi regulacjami, jeżeli znajdujący się nad Rosją samolot odmówi zastosowania się do poleceń radiowych lub sygnałów wizualnych, a także pojawi się (w ocenie Rosjan) wiarygodne niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego, ewentualnie zagrożenie dużą katastrofą ekologiczną, wtedy „siły na służbie użyją broni lub sprzętu wojskowego”.