Rosja może się przeliczyć. ,,Tureckie'' F-35 trafią do Polski?

Za dwa miesiące Rosja ma zacząć dostarczać do Turcji elementy przeciwlotniczego i przeciwrakietowego systemu S-400 „Triumf” - informuje szef państwowego konglomeratu zbrojeniowego Rostiech Siergiej Czemiezow.

Deklaracja ta może oznaczać, że w niedługim czasie ostrą reakcję USA, którzy całkiem „delikatnie” starali się wcześniej wyperswadować Turkom wprowadzanie rosyjskiego zestawu do antyrosyjskiego systemu przeciwlotniczego NATO – informuje Maksymilian Dura w swoim tekście opublikowanym na łamach defence24.pl.

„Rosjanie działali tutaj najprawdopodobniej z pełną premedytacją wiedząc o wcześniejszych groźbach Amerykanów w odniesieniu do Turków, że jeżeli ci nadal będą chcieli sprowadzić do siebie rosyjski system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, to mogą nie otrzymać w przyszłości samolotów F-35”.