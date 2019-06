Rosja KŁAMIE ws. wraku Tu-154. Macierewicz: To od początku była PUŁAPKA!!!

Były minister obrony narodowej, obecnie- przewodniczący podkomisji smoleńskiej, Antoni Macierewicz skomentował "rewelacje" Rosjan na temat oględzin wraku rządowego Tupolewa, którym para prezydencka, Lech i Maria Kaczyńscy oraz 94-osobowa delegacja lecieli do Katynia 10.04.2010. Lot zakończył się tragicznie.

Polscy śledczy w zeszłym miesiącu wyjechali do Rosji, aby przeprowadzić oględziny wraku. Rosyjska agencja TASS w środę opublikowała w tej sprawie komunikat, z którego wynika, że polscy śledczy, wspólnie z rosyjskimi, uznali błąd pilotów za przyczynę katastrofy smoleńskiej. Jak się okazało, był to fake news, za którym stały rosyjskie służby specjalne.

"To niestety od początku była rosyjska pułapka. Ta dezinformacja była tak skonstruowana, iż wynikało z niej, że wspólnie polscy i rosyjscy prokuratorzy badali wrak i doszli do wniosku, że przyczyną tragedii był błąd ekipy załogi samolotu Tu–154M. Jest to oczywiście kłamstwo"-powiedział w rozmowie z Radiem Maryja były szef MON.