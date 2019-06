Rosja kieruje duże wojska do Mińska. Ma pretekst

OTO 23.6.19 18:51

Nie jest ciekawie na wschodniej Flance. Lecz Polska nie ma wyboru,: musi postawić na najsilniejszego sojusznika NATO. Amerykanie nie bardzo chcą stacjonować w Polsce, my musimy to wymuszać i upraszać wszelkimi sposobami tę wojskową obecność, bo inaczej pewnego dnia obudzimy się wz ręką w nocniku... Dobrze , że mamy mądrego prezydenta Dudę i mądrego Kaczyńskiego. Gdyby rządziła PO KO Polski by już nie było:. rozerwana by była na strzępy , tak jak to planują gdy wygrają wybory ! Wszystkich Polskich Patriotów zachęcamy to sprzeciwiania się złowrogim siłom totalnej opozycji.