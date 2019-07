Rosja i antyPiS wdzięczne USA za krytykę homofobicznych naklejek Gazety Polskiej

rebeliant 21.7.19 17:02

"Lewica i wszelkie antypolskie środowiska promują szkodliwy dla zdrowia homoseksualizm, by poprzez demoralizacje osłabiać nasz naród i narazić polskich podatników..."

- No nie prawda !!! Niszczący wpływ homopropagandy dla zdrowia ludzi jest czynnikiem dodatkowym, ale nie jest on głównym celem. Głównym celem jest zmuszenie ludzi do akceptacji nakazów i zakazów, które ktoś chce wprowadzić w wasze życie osobiste i wasze osobiste wybory ścieżek dla rozwoju osobowości. To jest głównym celem, a że oni go przysłonili dyktą lgbt i frazesami o tolerancji i przede wszystkim zwalczaniu antysemityzmu (bo bez tego to ani rusz) - który to antysemityzm jak wiadomo jest wszelkim sprzeciwem wobec działań obcego nam, a wywyższającego się ponad innych narodu.

Sami z resztą widzicie reakcję policji na ataki antify lub innych bojówek lewackich - zero reakcji. Zero reakcji bo to właśnie o taką tolerancję im chodzi, że macie akceptować ich kajdany bo jak nie to jesteście podejrzani. Zboczeńcom to w to mi graj i dlatego ta tęczowa dykta tak dobrze się trzyma marksistów. (napisałem zboczeńcom bo nie każdy odbiegający od normy dał się zamknąć w lgbt).