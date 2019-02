Rosja grozi atomem. Propagandzista wskazuje cele w USA

Z kolei, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że władzę Rosji nie ingerują w politykę redakcyjną telewizji państwowej. Przypomnijmy, w tegorocznym orędziu do obu izb parlamentu Rosji Władimir Putin powiedział, że jeśli USA rozmieszczą pociski rakietowe w Europie, to Rosja rozlokuje broń, która może być użyta nie tylko wobec terytoriów, z których pochodzić będzie zagrożenie dla niej, ale i wobec tych, gdzie znajdują się ośrodki decyzyjne. Zapewnił, że Rosja zrealizuje swoje kontrposunięcia niezwłocznie po tym, jak zagrożenie wobec niej nabierze realnego charakteru.

Putin próbuje szantażować Zachód już 5 lat. W listopadzie 2014 r. podczas transmisji na żywo w telewizji rosyjskiej Dmitrij Kisielow, zwracając się do Putina podczas transmisji na żywo w telewizji rosyjskiej, powiedział: – Oto jest koło. Wydaje mi się, że nasz kraj znalazł się w tym kole. Ja osobiście mam odczucie, że ktoś mnie dusi. Wydaje mi się, że jest to NATO.

Ponieważ NATO się rozrasta niczym rak. Dosłownie w ciągu ostatnich 25 lat pochłonęło naszych sojuszników w Układzie Warszawskim, a potem niektóre części Związku Sowieckiego – kraje bałtyckie. Rozdziawiło paszczę na Gruzję i już na Ukrainę. W siedzibie NATO mówi się, że należałoby i Ukrainę przyjąć do NATO. Pan zaś mówi, że system blokowy zanika. Nie mogę się z tym pogodzić, czując takie duszące ruchy ze strony tego bloku. Rzeczywiście, można powiedzieć, że jestem paranoikiem i to tylko moja paranoja, ale jak to się mówi, jeżeli masz paranoję, to wcale nie znaczy, że nie jesteś śledzony.