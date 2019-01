Rosja gotowa wejść na Ukrainę! Pretekst - wolność religijna i autokefala

"Rosja respektuje niezależność życia cerkiewnego w sąsiednim kraju, ale zarazem pozostawia sobie prawo do działań w celu obrony praw człowieka, w tym prawa do wolności wyznania" - powiedział prezydent Władimir Putin.

"Dochodzi do brutalnej ingerencji w życie religijne" - powiedział Władimir Putin i dodał, iż obecnie realizowany jest "projekt nie mający związku z wiarą, na wskroś fałszywy".

W trakcie obchodów 10. rocznicy wyboru i intronizacji zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej Cyryla, prezydent Federacji Rosyjskiej bardzo ostro komentował autokefalę kościoła prawosławnego na Ukrainie.

