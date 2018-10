Rosja dozbraja Kaliningrad. Zagrożenie narasta!!!

Artyleria brzegowa Floty Bałtyckiej znacząco zwiększy zasięg ognia, lotnictwo morskie Floty wzmocniono zmodernizowanymi śmigłowcami przeznaczonymi do zwalczania okrętów podwodnych, a oddane właśnie do użytki po modernizacji lotnisko w Czkałowsku będzie mogło przyjmować wszystkie typy ciężkich samolotów. Ostatnie decyzje dowództwa rosyjskiej armii znacząco zwiększają potencjał bojowy zgrupowania rosyjskiego w eksklawie kaliningradzkiej. To zaś oznacza wzrost militarnego zagrożenia dla sąsiadujących z obwodem członków NATO, Polski i Litwy oraz dla okrętów sojuszniczych na Bałtyku.

Rosyjska flota wojenna rozpoczęła proces przezbrojenia swych pododdziałów artylerii na Krymie i w obwodzie kaliningradzkim. Do eksklawy graniczącej z Polską i Litwą trafić mają m.in. wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe dalekiego zasięgu Uragan i ich zmodernizowana wersja Uragan-1M. To znacząco wzmocni siłę ognia rosyjskiego garnizonu w obwodzie kaliningradzkim. Pierwsze egzemplarze Uraganów (220 mm) brygada artylerii Floty Bałtyckiej dostała już we wrześniu i przeprowadziła pierwsze strzelania. W następnym etapie Uragany zostaną zastąpione przez Uragany-1M. Wtedy zasięg ognia zwiększy się do 70 km. Obecne systemy Tornado-G i Grad mają zasięg odpowiednio 40 i 20 km. Uragan-1M jest przystosowany do nowych rodzajów amunicji, w tym pocisków kasetowych i pocisków kierowanych. Brygada artylerii Floty Bałtyckiej wchodzi w skład wojsk obrony wybrzeża. Ich celem jest niszczenie lekkich okrętów wroga, obrona wybrzeża przed desantem oraz wsparcie działań własnych jednostek.

Resort obrony FR poinformował również, że lotnictwo morskie Floty Bałtyckiej otrzymało na uzbrojenie zmodernizowane śmigłowce Ka-27M. Zostały one przystosowane do zimowego reżimu eksploatacji. W helikopterach odnowiono pokładowe oprzyrządowanie radioelektroniczne, zainstalowano nowy system poszukiwań pozwalający używać nowych środków namierzania i atakowania okrętów podwodnych, a tak że przyrządy radioakustyczne. Zakończono też modernizację lotniska Czkałowsk. Kompleksowa modernizacja bazy powietrznej Floty Bałtyckiej rozpoczęła się pod koniec 2013 roku, teraz została ostatecznie zakończona. Lotnisko już zaczęło przyjmować samoloty 72. Bazy Powietrznej lotnictwa morskiego Floty Bałtyckiej, które czasowo były przeniesione na lotnisko w Czerniachowsku. Po modernizacji lotnisko Czkałowsk może jednocześnie przyjmować dużą liczbę samolotów. Wymieniono i wydłużono pas startowy. Zbudowano nowe budynki, zainstalowano nowoczesne linie łączności, odnowiono całą infrastrukturę transportową. Teraz lotnisko będzie mogło przyjmować wszystkie typy ciężkich samolotów.

dam/Warsaw Institute