Rosja chce ZNISZCZYĆ LUDZKOŚĆ superbakteriami? Szokujące!

Charakterystyczną cechą superbakterii jest odporność na działanie środków antyseptycznych, antybiotyków oraz wszystkich najskuteczniejszych leków. Naukowcy z Petersburga przekonują, że już teraz można dostrzec pewną tendencję: ludzie umierają od odpornych bakterii oraz mikroorganizmów. W ocenie ekspertów, są to bardziej katastrofalne wydarzenia niż III wojna światowa. Wszystko to ma związek z nadużywaniem przez ludzi antybiotyków nawet na lekkie infekcje. Sprawia to, że bakterie i wirusy stają się niezniszczalne i mogą przetrwać w każdym środowisku. Rosjanie wieszczą, że niedługo zaczniemy umierać od najprostszych chorób wywoływanych przez bakterie odporne na leki.