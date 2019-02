Rosja broni osobników, którzy napadli na Magdalenę Ogórek

Zdaniem rosyjskiego portalu dla Polaków „pracę straciła również Iwona Wyszogrodzka. Była zatrudniona w kameralnej, rodzinnej firmie, pracowała jako handlowiec. Twierdzi, że to była praca jej marzeń, długo się o nią starała. O wyemitowaniu materiału Marcina Tulkckiego musiała pożegnać się z pracą. Zaczęły się hejterskie telefony do szefostwa, nienawistne komentarze w internecie. W dodatku właścicielami firmy nagle zainteresował się… Urząd Skarbowy”.



Rosyjski portal dla Polaków donosi też, że reszta przedstawicieli groteskowej opozycji, która napadła na Magdalenę Ogórek „zbiera w internecie już nie tylko hejt, ale i groźby: „Przyjdziemy pod twój dom i podpalimy go" — takie wiadomości otrzymuje Piotr Łopaciuk. Najbardziej zaszczuta jest jednak Elżbieta Podleśna, najbardziej znana z działaczek KOD (to ona w zeszłym roku napisała „PZPR" na budynku biura poselskiego PiS). W internecie życzą jej, by „szybko zdechła na raka". Po tym jak w „Wiadomościach" podano jej miejsce pracy i zachęcano do „odwiedzin", parę razy eskortowała ją do domu policja, ponieważ uznała za zagrażające wiadomości, które aktywistka dostaje na Messengerze”.