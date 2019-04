Rosja będzie wylęgarnią terroryzmu? Tu islam rośnie w siłę

Islam staje się coraz bardziej popularny w Rosji. W Tatarstanie w przeciągu ostatnich 30 lat powstało lub zostało reaktywowanych aż 1500 meczetów. Co więcej, do republiki przenikają również islamscy radykałowie, prowadzący na miejscu werbunek do grup terrorystycznych.

Nie powinien też zaskakiwać fakt, że to właśnie Tatarstan jest jedną z niewielu jednostek administracyjnych Rosji, która pochwalić się może dodatnim bilansem demograficznym. Obecnie zamieszkuje go ok. 2 mln etnicznych Tatarów oraz ok. 1,5 mln Rosjan.