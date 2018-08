Rosati narzeka na LOT jak ksenofob. Przez... Estończyków

„Wracam LOT-em z Rygi. Samolot CRJ 900 lekko sfatygowany, z napisem Nordica na kadłubie, przy drzwiach flagi polska i estońska, napisy na trapie po hiszpańsku, stewardessy z różnych krajów Europy, załoga estońska”

- napisał na twitterze.

Dalej dodał:

„Co się w tym LOT-cie dzieje? Czym i z kim my latamy?”.

Na jego skandaliczny wpis mocno odpowiedzieli internauci:

A co, ma pan jakiej uprzedzenia narodowościowe? Wyłazi prawdziwa natura faszysty

Ma Pan rację, a tak nie wiele brakowało, żeby za złotówkę sprzedać LOT Niemcom. Wszystko to wina PiS-u.

Pan poczyta o partnerstwie LOT i Nordica. Proponuję też żeby Pan wrócił do Rygi i powiedział że się Panu estońska załoga nie podoba. A potem niech Pan polata innymi liniami i sprawdzi obywatelstwo załogi.

Jest Pan deputowanym do parlamentu Unii Europejskiej.

Tak właściwie, to co Panu przeszkadza, że samolot i załoga LOT-u obrazują tę zjednoczoną Europę?

— docent🇵🇱💯 (@exPodlachia) 31 sierpnia 2018