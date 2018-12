Rosati zmieciony na Twitterze. Ziemkiewicz dosadnie

Dariusz Rosati w niezwykle wulgarny i chamski sposób obraził pamięć śp. Lecha Kaczyńskiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Na Twitterze odniósł się do zakończonego niedawno procesu między byłym prezydentem Lechem Wałęsą a szefem PiS.

Dotyczył niesłychanie haniebnych oskarżeń, jakie Wałęsa wysuwał pod adresem Kaczyńskiego, zarzucając mu, że przyczynił się walnie do katastrofy smoleńskiej, nakzując jakoby w rozmowie telefonicznej z bratem lądowanie samolotu, choć miał mieć świadomość złych warunków pogodowych.

Co napisał Rosati? Wstyd to choćby cytować, ale...

,,Z całą pewnością podczas rozmowy braci była omawiana sprawa lądowania we mgle i z całą pewnością JK nie odradzał bratu lądowania, bo prezydent by posłuchał. JK będzie tego swiadomy do końca życia. Stąd desperackie próby przykrycia tego teorią zamachu'' - stwierdził dosłownie.