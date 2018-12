Rorate caeli, czyli o melodii chorału

Mamy tu wyrafinowane studium zarówno ruchu góra-dół, jak i łagodności. Dwie następne frazy dopełniają tej panoramy odniesień nieba do ziemi. Znów uaktywnia się na moment dźwięk fa, stając się osią rozkołysanej melodii – najpierw wychylającej się ku górze, by potem łagodnie opaść w dół. Słowa mówią o „otwarciu się ziemi”. Ostatnia fraza jakby pozostawała już na ziemi – nieuchronnie zmierza do finalis. Śpiewamy w niej o tym, by ziemia „wydała Zbawiciela”. Wzajemne odnoszenie się do siebie i przeplatanie tego, co na górze z tym, co na dole, osiąga tu największą intensywność i zarazem sublimację. „Wydawanie”, a raczej „rozkwitanie” ziemi odnosi się do Przychodzącego z niebios – Zbawiciela. Na tym słowie („Salvatorem”) melodia znajduje się najniżej, jakby z upodobaniem nurzając się w finalis i towarzyszącym mu sąsiednim dźwiękom. W całym tym utworze widać jak na dłoni wewnętrzne rozedrganie, utrzymane – jak zwykle w tym tonie – w pewnych ryzach. Lojalność wobec zasad daje pewien stopień swobody. Rozmach i zdecydowanie zostają natychmiast rekompensowane przez łagodność. Taka jest wewnętrzna dialektyka tego tonu. Do niej, mniej lub bardziej bezpośrednio, będą się odwoływać wszystkie teksty utworów w tym tonie komponowanych. Ich ostateczny wyraz – tak artystyczny, jak i teologiczny – to rezultat nałożenia na siebie znaczenia tekstu i linii melodycznej rozwijanej wedle gramatyki danego tonu. Wszystko rozgrywa się w przestrzeni ruchu i jego odnoszenia się do dwóch kluczowych punktów tonu. Mimo niewątpliwego dynamizmu ekspresyjnego wszędzie panuje równowaga. I to jest serce chorału: cokolwiek by się nie działo – i jakkolwiek by się to miało dziać – nigdy nie przekroczy pewnych granic, nie zaburzy pokoju (Bernard Sawicki OSB W chorale jest wszystko. Ekstremalny przewodnik po śpiewie gregoriańskim)