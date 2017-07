Romuald Szeremietiew: Szanowni krytykujący Prezydenta Dudę!

Szanowni krytykujący Prezydenta Dudę,

sięgnijcie do wypowiedzi jakie pojawiły się w 2011 r. gdy z PiS usuwano Zbigniewa Ziobrę, nie wykluczam, że potępiają dziś Dudę to ci sami, którzy wtedy uderzali w Ziobrę – to w szczególności dedykuję panu ministrowi Patrykowi Jaki, który jest przecież mądrym człowiekiem.

Szczególnie jątrzące są opinie uważających, że ktoś prezentujący inne poglądy niż oni robi to z niecnych pobudek i tym samym jest wrogiem, a nawet zdrajcą. Jeden ze znanych publicystów występując w telewizji należącej do mediów obozu „dobrej zmiany” odkrył, że Prezydent dopuścił się zdrady w wyniku ubeckiej manipulacji przeprowadzonej za pomocą programu satyrycznego. Duda chcąc dowieść, że „nie jest Adrianem”, jak pokazywali go kabareciarze, postawił się prezesowi Kaczyńskiemu „na trupie Polski”.