Romuald Szeremietiew: Polska jest partnerem, a nie klientem USA

Obawiałem się w którym kierunku pójdą USA pod rządami Donalda Trumpa. Mówiło się o tym, że jest on skłonny dogadywać się z Władimirem Putinem, że dla dobrych relacji z Rosją pójdzie na ustępstwa. Okazało się przeciwnie. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda, USA mają silnego przywódcę. Coraz częściej w Trumpie dostrzegam to, co miał Reagan, coraz mniej Obamy, Clintona czy Roosevelta. Trump chce, by USA nadal były najważniejszym państwem i gwarantem ładu międzynarodowego. Aby to jednak osiągnąć musi mieć mocnych sojuszników. Takim sojusznikiem może być Polska i nasz rejon świata. Tutaj można postawić tamę rosyjskiej ekspansji - powiedział Romulad Szeremietiew.