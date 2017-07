Romuald Szeremietiew: 'Oni tam są porąbani'

Były minister obrony narodowej Romuald Szeremietiew zabrał na swoim facebookowym profilu głos w sprawie nasilającego się w Polsce konfliktu politycznego. Podsumowując wybryki opozycji celnie dobranym cytatem z Bohdana Smolenia, złożył ważną deklarację dotyczącą własnego udziałłu w tymże konflikcie. Szeremietiew napisał:





Przejrzałem moje wpisy na Facebook’ u i zauważyłem, że zaczyna mnie wciągać wir wojny polsko-polskiej. Żeby nie było wątpliwości – wspieram „dobrą zmianę” i budzi moje obawy trwający konflikt w którym emocje zaczęły brać górę nad rozsądkiem. To naprawdę źle wróży państwu i wspólnocie narodowej Polaków. Kiedy jednak zobaczyłem jak senator Rulewski wystrojony w ubranko więzienne przemawiał w Senacie, natomiast na antypisowskiej manifestacji znana aktorka z wściekłością śpiewała/krzyczała – „Przed nienawiścią strzeż mnie, Boże”, doszedłem do przekonania, że mam do czynienia z jakimś teatrzykiem absurdu. Przypomniał się śp. Bohdan Smoleń: "Oni tam są porąbani. Oni wojnę pokazują a o pokój walczą."