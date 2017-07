Romuald Szeremietiew: Odpowiedzialność 'spadkobierców' Hitlera i Stalina

Historyk i publicysta Maciej Rosolak występując w TVP powiedział, że Niemcy uprawiający konsekwentnie swoją politykę historyczną dzielą się z Polską „odpowiedzialnością za swoje zbrodnie”. Myślę, że jest to zbyt optymistyczna opinia. Sądząc po pojawiających się nagminnie w światowych mediach informacjach o polskich obozach koncentracyjnych (amerykańska stacja informacyjna CNN relacjonując wizytę brytyjskiej pary książęcej w Muzeum Stutthof: „Royals visit Polish concentration camp” tj. Para książęca zwiedziła polski obóz koncentracyjny”) wnoszę, że Niemcom nie tylko już udało się „podzielić” z Polakami swoimi zbrodniami, ale nawet udało się im zamaskować swoją obecność wśród zbrodniarzy II wojny światowej. W roli zbrodniarzy wojennych zostali natomiast obsadzeni Polacy.

Podobną operację wymiksowania się z odpowiedzialności za popełnione zbrodnie wykonuje też Rosja. Przemilcza ludobójstwo popełnione na Polakach obywatelach ZSRR, nie przyznaje się do masowych represji, zabójstw, deportacji Polaków po 17 września 1939 roku, uchyla od odpowiedzialności za mordy popełnione na polskich wojskowych ( sprawa Katynia), wreszcie milczy o masowych represjach jakie przeprowadzono po zakończeniu wojny na terenie Polski „wyzwolonej” przez Armię Czerwoną. Przekonuje, że Polacy wspominając wyrządzone im krzywdy obrażają pamięć wyzwolicielskich sołdatów Stalina i grozi jakimś odwetem ponieważ władze RP postanowiły usunąć monumenty sławiące tych sołdatów.

Republika Federalna Niemiec jest prawnym spadkobiercą III Rzeszy Niemieckiej.

Federacja Rosyjska jest prawnym spadkobiercą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Polska została w czasie II wojny światowej napadnięta przez III Rzeszę i ZSRR, a polscy obywatele byli mordowani i grabieni przez napastników. Wydawałoby się słusznym, aby zadośćuczynili za to prawni spadkobiercy agresorów. O tym jednak nie ma mowy. Co gorsza „spadkobiercy” Hitlera i Stalina starają się zrzucić na Polskę własne winy nie poczuwając się do żadnej odpowiedzialności.

Romuald Szeremietiew

źródło: facebook