Romuald Szeremietiew: Dobrze być Niemcem

3. Po zjednoczeniu Niemiec i likwidacji NRD na skutek lustracji personalnej dokonanej przez komisje do spraw powoływania sędziów i komisje do spraw nominacji prokuratorów usunięto ze służby około 65% sędziów i prokuratorów z byłej NRD. Możliwość pracy w wymiarze sprawiedliwości otrzymali tylko ci prawnicy z czasów NRD, którzy nie zajmowali się w ogóle „politycznym” prawem karnym.

ać, że w Niemczech żaden z funkcjonariuszy służb tajnych NRD nie wszedł no nowych służb niemieckiego państwa. Wszystkim agentom zakazano zajmowania stanowisk publicznych, co wiązało się także z zakończeniem karier wielu polityków. Z działalnością publiczną rozstał się m.in. pierwszy demokratycznie wybrany premier NRD - Lothar de Maizière, który po ujawnieniu faktu jego współpracy ze służbami NRD musiał podać się do dymisji i od tej pory droga działalności publicznej była dla niego zamknięta. Podobny los spotkał wielu urzędników oraz adwokatów (również broniących opozycjonistów), ponieważ prawo obejmowało także zawody zaufania społecznego.

Minister ds. europejskich Niemiec Michael Roth w wywiadzie dla gazety „Rzeczypospolita” mówi: „W przypadku praworządności w Unii Europejskiej nie może być i nie wolno dopuścić do żadnych kompromisów. Uczestniczyłem w wysłuchaniach Polski w Radzie do spraw Ogólnych Unii Europejskiej, ostatnio 18 września. Okazało się w sposób jasny, że także Polska widzi siebie jako państwo prawa. Ale istnieją jeszcze zbyt duże rozbieżności w ocenie tego, jakie konkretne wymogi w państwie prawa musi spełniać ustawodawstwo i wymiar sprawiedliwości. Jakie działania są dopuszczalne, a jakie stanowią zagrożenie dla trójpodziału władzy? Czyż idea praworządności nie wymaga zapobiegliwej ochrony instytucji konstytucyjnych i sprawdzonych procedur? A więc widać, że to szeroki temat do dyskusji. I nie możemy tu milczeć, gdyż chodzi o istotę naszej europejskości: o jednoznaczne opowiedzenie się za wolnością, demokracją, praworządnością i prawami człowieka.”