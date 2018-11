Romuald Szeremietiew: Czy to tylko straszenie?

Zgodnie z projektem budżetu Federacji Rosyjskiej na 2019 rok wydatki na obronę i bezpieczeństwo miały wynieść 1,382 bln rubli. Zapowiadano też, że w 2020 r. wzrosną one aż do 2,456 bln rubli aby w 2021 r. jeszcze podnieść się do 2,523 bln rubli. To byłby największy poziom tego typu nakładów w historii Federacji Rosyjskiej.