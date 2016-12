Romaszewska: Podstawowa obrona przed propagandą Moskwy to wartości

reklama

Gościem Tematu Dnia była Agnieszka Romaszewska - Guzy, dyrektor Biełsat TV, która w rozmowie z Mateuszem Godkiem wyjaśniała na czym polega rosyjska propaganda i jak z nią walczyć.



- Myślę, że ten raport był bardzo ważny, dlatego że uzmysławia, że istnieje realne zagrożenie i to nie jest coś do czego się przyzwyczailiśmy. Propaganda istniała zawsze, natomiast w tej chwili stała się elementem wojny, a nawet zastępuje wojnę samą w sobie. Jeżeli gdzieś wchodzi Rosja, to przedtem wchodzi jej propaganda - mówiła Agnieszka Romaszewska - Guzy, odnosząc się do raportu Anny Fotygi, który został przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Parlament Europejski. Dokument dotyczył unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich.



Dyrektor Biełsat TV tłumaczyła jak wygląda propaganda w Rosji:



- Jak się przyjeżdża do Rosji, to ma się wrażenie, że ten kraj toczy jakąś wojnę, bo tam nieustannie słychać o wojnie, jak nie o tej, która się skończyła, czyli o II wojnie światowej, to o wojnie syryjskiej, albo przygotowaniach do wojny, bo przecież ciągle ktoś na Rosję dybie, coś się dzieje. Cały czas jest taka mobilizacja - opowiadała Romaszewska - Guzy



Według niej, "podstawowym sposobem funkcjonowania wojny dezinformacyjnej jest wprowadzenie niesamowitego chaosu".



Pytana, jak bronić się przed propagandą, mówiła:



- Podstawową obroną przed tą propagandą są wartości, bo to jest propaganda antywartości. Państwo Islamskie chociaż obiecuje swoim bojownikom raj, co obiecuje Państwo rosyjskie swoim żołnierzom? Właściwie to nic, plastikowy worek. Życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia, ta jednostka nie ma żadnej godności. - mówiła Agnieszka Romaszewska - Guzy



- To, że uznajemy, że istnieje prawda, wartości, to już jest obrona przed wojną informacyjną, a drugą kwestią jest przejęcie inicjatywy, to znaczy, żeby nie było tylko tak, że tylko Rosja interesuje się tym, co jest u nas, ale żebyśmy także my interesowali się tym, co jest tam i próbowali na to oddziaływać. Nie tylko obrona, ale również aktywne zaangażowanie - podsumowała

Salve TV

2.12.2016, 8:00