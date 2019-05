Rolnicy wybrali PiS! To może być gwóźdź do trumny KE

baju ban 27.5.19 15:45

Raczej do trumny polskiej gospodarki.

Już mamy makabryczną drożyznę, teraz tylko kwestia czasu, kiedy upadający socjalizm z hukiem i przytupem ogłosi hiperinflację, no tak, ale to już było i to nie tak dawno, jeszcze pamiętam kartki na wszystko, ale Gierek to oczywiście wzór wszystkich cnót socjalistycznych i dlatego PIS go naśladuje.

Czy jeszcze ktoś pamięta, że to właśnie Gierek wprowadził ubezpieczenie rolnicze KRUS