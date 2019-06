Rolnicy ich POgonią? Platformersi wyruszają na wieś!!!

W porannej rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM Sławomir Neumann zapowiedział, że posłowie opozycji wakacje spędzą na polskiej wsi i w małych miasteczkach, gdzie będą próbowali przekonać wyborców do oddawania na nich głosów. "Musimy odrobić tę lekcję" - przekonuje polityk.

"Wiem jedno. Nasi posłowie i to już pewnie wiedzą, ale usłyszą też nasi działacze i nasi kandydaci. Wakacje spędzą na polskiej wsi. W polskich małych miasteczkach, przekonując Polaków do tego, żeby szli jesienią głosować. To będą nasze wakacje, bo tę lekcję musimy odrobić"-powiedział w rozmowie z Robertem Mazurkiem Sławomir Neumann. Skomentował także współpracę z Nowoczesną.