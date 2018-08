ROKOSZ w Sądzie Najwyższym?! Sędziowie piszą do TSUE

Wygląda na to, że sędziowska kasta nie odpuści tak łatwo rządowi Zjednoczonej Prawicy. Sędziowie Sądu Najwyższego przedstawili dziś pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik SN poinformował ponadto o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy dotyczących zasad przechodzenia sędziów tej instytucji w stan spoczynku.

"W związku ze zwróceniem się do TSUE z pytaniami, SN zdecydował się zawiesić stosowanie trzech przepisów ustawy o SN; ta decyzja powinna spowodować, że zarówno KRS jak i prezydent do czasu rozstrzygnięcia kwestii zadanych w pytaniach, nie będą podejmować czynności ws. sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia"-poinformował sędzia Michał Laskowski.

Pytania do TSUE przygotował skład powiększony Sądu Najwyższego, powołany do rozpoznania zagadnienia prawnego przedstawionego w sprawie z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. SN uznał, że przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, należy wyjaśnić kwestie wstępne, wymagające wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej w związku z wyznaczeniem do udziału w rozpoznaniu zagadnienia prawnego dwóch sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli 65 lat. Sąd Najwyższy zastosował również środek zabezpieczający w postaci zawieszenia przepisów ustawy o SN, mówiących o zasadach przechodzenia sędziów w stan spoczynku.

"To sędziowski rokosz i kompletnie bezprawne działanie"-napisał na Twitterze wiceszef Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, Sebastian Kaleta.

yenn/Twitter, TVP Info, Fronda.pl